Программа ''Острый вопрос''. Девятый гость – Виктор Бондарь | ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – народный депутат Украины, глава политической партии "Возрождение".

Начало программы ''Острый вопрос''. Девятый гость – Виктор Бондарь | ч.1

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!