Салат с яблоком и крабовыми палочками

Любите крабовые палочки? Периодически готовите блюда с этим компонентом? Не представляете праздничного стола без салата с крабовыми палочками?

Хотите порадовать своих родных вкусным и оригинальным салатиком? Тогда этот рецепт вам точно понравится, ведь мы будем готовить вкусный и уникальный салат с крабовыми палочками и яблоком. Кроме двух основных ингредиентов нам еще понадобится консервированная кукуруза, а также вареные яйца. Все эти компоненты мы заправим майонезом.

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