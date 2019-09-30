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30 сентября • обновлено в 19:10
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Салат с яблоком и крабовыми палочками

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Любите крабовые палочки? Периодически готовите блюда с этим компонентом? Не представляете праздничного стола без салата с крабовыми палочками?

Хотите порадовать своих родных вкусным и оригинальным салатиком? Тогда этот рецепт вам точно понравится, ведь мы будем готовить вкусный и уникальный салат с крабовыми палочками и яблоком. Кроме двух основных ингредиентов нам еще понадобится консервированная кукуруза, а также вареные яйца. Все эти компоненты мы заправим майонезом.

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Тема
FOOD OBOZ
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