Салат с копченым лососем

Приготовим с вами настолько красивый и изысканный салат, что он точно будет выглядеть ресторанной блюда, а потому с легкостью завоюет расположение всех ваших гостей.

Для его создания вам понадобятся следующие ингредиенты: копченый лосось, руккола, редис, кедровые орешки, соль и перец, оливковое масло и лаймовый сок, а также хорошее настроение и желание создавать кулинарные шедевры.

Всего несколько ингредиентов, немного вашего свободного времени и вуаля – аппетитный и очень красивый салат готов поражать ваших гостей.

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