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16 января • обновлено в 14:18
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Елку нельзя выбрасывать в мусорник: эксперт рассказала о вреде для окружающей среды

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Эксперт по вопросам обращения с отходами Анна Таранцова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, как происходит утилизация елок в Украине.

"Наиболее правильный ответ на этот вопрос - на следующий год просто не покупать елку. Если вы не хотите сорить во дворе и не имеете возможности привезти елку в специальный перерабатывающий пункт, то не стоит ее покупать. Это единственный возможный ответ. Потому что, если вы выбрасываете елку в мусорник, то она поедет на свалку. Но надо учитывать, что елка - это негабаритные отходы. И вы вообще не имеете права выбрасывать ее в мусорник рядом с домом", - заявила Таранцова.

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Анна Таранцова
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