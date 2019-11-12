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12 ноября • обновлено в 11:40
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Экс-регионалка выдала новый фейк о школах в Украине

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Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко, выступая на российском телевидении, снова отличилась фейком об украинском среднем образовании.

На передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" она заявила, что в Украине якобы умышленно "отупляют" детей, начиная с начальных классов.

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