ДТП в столице - три человека в больнице: Obozrevatel News в 10:00 от 22.03.2019

ДТП в столице - три человека в больнице

Три человека сбила маршрутка в столице Украины. ДТП произошло накануне вечером на Дорогожичах. По словам очевидцев, автобус на большой скорости врезался в людей, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате аварии - трех женщин госпитализировали.

ООС: один боец погиб, трое ранены

На востоке Укрианы погиб украинский военный, еще трое армейцев получили ранения. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. За прошедшие сутки боевики выпустили более 40 мин в том числе и запрещенного калибра.

Мангера окончательно отстранили от должности

Председатель Херсонского облсовета Владислава Мангера окончательно отстранили от должности председателя Херсонского облсовета. Его, напомню подозревают в организации убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

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