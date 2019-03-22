ДТП в столице - три человека в больнице: Obozrevatel News в 10:00 от 22.03.2019

ДТП в столице - три человека в больнице: Obozrevatel News в 10:00 от 22.03.201996Читать материал на украинском
ДТП в столице - три человека в больнице
Три человека сбила маршрутка в столице Украины. ДТП произошло накануне вечером на Дорогожичах. По словам очевидцев, автобус на большой скорости врезался в людей, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате аварии - трех женщин госпитализировали.
ООС: один боец погиб, трое ранены
На востоке Укрианы погиб украинский военный, еще трое армейцев получили ранения. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. За прошедшие сутки боевики выпустили более 40 мин в том числе и запрещенного калибра.
Мангера окончательно отстранили от должности
Председатель Херсонского облсовета Владислава Мангера окончательно отстранили от должности председателя Херсонского облсовета. Его, напомню подозревают в организации убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
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