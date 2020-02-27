"Донбасс Украине пока что не нужен": эксперт по безопасности

Эксперт по вопросам безопасности Василий Вовк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL.

Он прокомментировал ситуацию на Донбассе.

"Я встречаюсь с людьми, которые близки к Минской группе, и я когда-то в ней работал. Сейчас они хотят послушать мое мнение. Все они говорят - в выборы осенью на Донбассе мало кто верит, их невозможно провести. Дальше - остановка войны, прекращение огня. Мы услышали Суркова. Он не пошел в отставку. В Москве никто не идет в отставку и бывших кгбистов не бывает. Он говорит, что Украина - не та страна, куда нужно возвращать Донбасс. Не будут они нам возвращать Донбасс украинский, они Украину вернут Донбассу - вот их цель", - заявил Вовк.

Он также высказался по поводу того, что украинской власти стоит сделать с оккупированными территориями.

"Давайте такую же админграницу (как с оккупированным Крымом - ред.), и пусть там живут пока что. России достаточно выделить одно воскресение, выходной день, и она заберет эти территории. Но ей это не нужно - во-первых, усиление и расширение санкций. Ей нужно, чтобы в Украине был этот чирей, который ранит и колет Украину", - добавил он.

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