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До купи ще і спікер … на пляжі та “без штанів” | Альо, гараж! REBOOT #238

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Наш “шановний спікер Парубій”, офіційно підтвердив, що отой “дядька в трусах біля басейну в Катарі”, це дійсно Голова парламенту воюючої країни. Країни, чиї воїни вже п’ятий рік гинуть на фронті стримуючи ворога. Але він не просто так розважався “під сонцем біля басейну”. Виявляється пан Андрій, брав участь у засіданні асамблеї Міжпарламентського Союзу. В штанах чи без, прес-служба не уточнює. Лише констатує – закордонні друзі дали спікеру низку корисних порад...

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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