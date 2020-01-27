Детям могут запретить пользоваться телефонами в школах: комментарий автора законопроекта

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал свой законопроект о запрете гаджетов в украинских школах.

"Я сейчас как раз нахожусь в Страсбурге на парламентской ассамблее Совета Европы. Страсбург - это французский город, и я хочу отметить, что в такой развитой стране, как Франция, детям запрещено пользоваться мобильными телефонами во время занятий в школе, а также другими устройствами, которые могут быть подключены к интернету. К сожалению, дети во время уроков занимаются не получением новых знаний, а сидят в телефонах. У меня у самого двое детей, и я думаю, что есть много украинцев, которые меня понимают", - заявил Гончаренко .

Он также добавил, что на переменах детям должно быть разрешено использование гаджетов, ведь у ребенка может возникнуть потребность, например, связаться с родителями.

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