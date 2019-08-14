Что происходит с погодой: прогноз синоптика

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык дал актуальный прогноз погоды на ближайшие дни.

По его словам, на территории Украины будет очень разная погода. Он выделил две основные территории, на которых погода будет подобной:

это западные области – там ожидаются сложные погодные условия, дожди, местами существенные, местами град, шквалистые порывы ветра до 25-28 м/с;

и остальную территорию Украины, то есть северные, центральные, южные и восточные области – там ожидаются более-менее приемлемые погодные условия, дневные температуры +30-33 градуса, без осадков.

До 17 августа во всех западных областях и до 16 августа в северных областях синоптик прогнозирует дожди с грозами. Потом, по его словам, эти дожди переместятсь на восток. Там 17-18 августа ожидаются кратковременный дождь и даже гроза.

Билык также прогнозирует снижение температуры на Правобережье. До 18 августа ночные температуры на правом берегу будут в районе 10-15 градусов, а на западе упадут до 8-13 градусов выше нуля. Днем там ожидают +20-25 гадусов по Цельсию. Если говорить о Киеве, то сегодня жара – последний день. Завтра, по словам синоптика, будет прохладнее.

В целом на следующей неделе синоптики ожидают улучшение погодных условий, а это означает, что можно планировать отдых.

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