Чергова сенсація від “невгамовної вдови” | Альо, гараж! REBOOT #124

Чергова сенсація від “невгамовної вдови” | Альо, гараж! REBOOT #124132Читать материал на украинском
Екс-депутатку Держдуми Московії, яка особисто не голосувала за анексію Криму, але її депутатська картка про це не в курсі, невідомі люди спробували викинути на вулицю з Київської квартири, яку вона наймає за 8 тисяч долярів на місяць. Після цього Маша Максакова зробила сенсаційну заяву. Версія ГПУ, щодо вбивства Вороненкова вкотре почала “лущитися по швах”.
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