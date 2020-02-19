Чем будут заниматься "кураторы областей" на местных выборах: Борис Тизенгаузен

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал новости о появлении кураторов областей на предстоящих местных выборах в Украине.

"Я думаю, что здесь нет ничего страшного, но учитывая, что выборы будут проходить на фоне рейтинга, который падает, то партии нужны люди, которые смогут более тщательно проверять кандидатов. Но местные выборы, это совсем не выборы в Верховную Раду. Это яркий пример децентрализации. Здесь "рулят" местные авторитеты, И тут уже не они захотят пойти в партию "Слуга народа", а партия будет хотеть сильного местного кандидата", - заявил Тизенгаузен.

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