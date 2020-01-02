Чего Украине ждать от Албании в ОБСЕ: эксперт-международник

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он прокомментировал новости о председательстве Албании в ОБСЕ, и как это повлияет на Украину.

"Заявления о важности украинского вопроса можно воспринимать серьезно. Но я бы так не делал. Потому что на самом деле шифт на Балканы с председательством одной из балканськох стран в ОБСЕ, его нельзя будет избежать. Особенно, когда мы видим, что там очень много сейчас конфликтных ситуаций. Албания имеет достаточный потенциал, чтобы стать тем актером, который сможет предложить новые сценарии по развитию событий", - заявил Кравченко.

Он также прокомментировал, что является основной причиной дестабилизации на Балканах.

"Конечно, все дестабилизирующие факторы на Балканах связаны с Сербией, а за Сербией стоит Россия", - заявил Кравченко.

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