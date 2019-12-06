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6 декабря • обновлено в 18:27
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Группа Detach стали гостями прямого эфира ObozTV

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Группа Detach стали гостями прямого эфира ObozTV

Группа исполнила несколько своих песен вживую в акустическом звучании.

Также музыканты рассказали об истории своего музыкального проекта и планы на будущее.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

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