Группа Detach стали гостями прямого эфира ObozTV

Группа исполнила несколько своих песен вживую в акустическом звучании.

Также музыканты рассказали об истории своего музыкального проекта и планы на будущее.

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