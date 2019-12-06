Группа Detach стали гостями прямого эфира ObozTV
Группа Detach стали гостями прямого эфира ObozTV
Группа исполнила несколько своих песен вживую в акустическом звучании.
Также музыканты рассказали об истории своего музыкального проекта и планы на будущее.
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