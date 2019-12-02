Кравчук жестко высказался по истории России и Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина стала княжеством и государством за 300 лет до того, как Россия начала становиться на ноги.

Слова прозвучали в эфире телеканала "112". При этом Кравчук назвал сомнительной роль РФ в качестве "старшего брата" Украины.

"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством", – заявил Кравчук.

Российский сенатор Алексей Пушков дерзко ответил Кравчуку в Twitter.

"Это просто неверно: Русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него", – написал Пушков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому важный совет перед саммитом в "нормандском формате" в Париже (Франция), в том числе и перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram