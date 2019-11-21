Почти 10% из 400 млн долларов помощи США не дошли до Украины
До Украины не дошли более 35 млн долларов (из 400 млн долларов), которые предоставили Соединенные Штаты на военную помощь.
Эти средства должны были пойти на покупку вооружений, средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины, пишет Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении документы о расходах Пентагона.
Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон уже подтвердила, что США еще предстоит перевести Украине 36 млн долларов.
"Украина получит эти деньги в течение следующих нескольких недель", – сообщила она.
При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США;
при этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского;
19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи;
24 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал "придержать" оборонительную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским в июле 2019 года.
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