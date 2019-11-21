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23 ноября • обновлено в 18:11
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Почти 10% из 400 млн долларов помощи США не дошли до Украины

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До Украины не дошли более 35 млн долларов (из 400 млн долларов), которые предоставили Соединенные Штаты на военную помощь.

Эти средства должны были пойти на покупку вооружений, средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины, пишет Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении документы о расходах Пентагона.

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон уже подтвердила, что США еще предстоит перевести Украине 36 млн долларов.

"Украина получит эти деньги в течение следующих нескольких недель", – сообщила она.

При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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