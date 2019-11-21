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21 ноября • обновлено в 16:42
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В Украине приостановлены выплаты больничных и пособий по беременности

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Выплаты больничных и пособий по беременности и родам в Украине приостановил лично руководитель Фонда социального страхования Евгений Баженков, средств же в бюджете достаточно.

Об этом сказано в официальном заявлении Министерства социальной политики в связи с заявлением ФССУ о рейдерском захвате, которое появилось на сайте.

"Сегодня распространили информацию о якобы приостановке финансирования выплат больничных в связи с беременностью и родами и т.д Фондом социального страхования Украины. Это не соответствует действительности. На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429.4 млн грн, что является достаточным для проведения необходимых выплат в текущем месяце. Более того, поступления в Фонд формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями", – сказано в объяснении.

Отмечается, что именно Баженков, которого Печерский суд Киева восстановил в должности, приостановил выплаты.

"Министерство социальной политики считает эту ситуацию неприемлемой. 18 ноября мы обратились в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора о записи в ЕГРПОУ Баженкова Е.В. как директора исполнительной дирекции Фонда", – добавили в ведомстве.

"Минсоцполитики приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и гарантирует возобновление выплат. Для этого правительством был утвержден состав правительственной стороны правления Фонда, чтобы перевести работу Фонда в правовое поле и избежать подобных манипуляций", – пообещали в министерстве.

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