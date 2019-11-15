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15 ноября • обновлено в 17:42
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ПОРЕБРИК: президент Бразилии поучил Путина позировать

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заставил главу РФ Владимира Путина позировать для СМИ.

Курьезный эпизод произошел в латиноамериканской стране в рамках саммита БРИКС. Видео опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как бразильский лидер, не отпуская руку Путина, вынудил его позволить сделать фотографии для всех желающих.

Отметим, по данным западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в своей политической карьере берет пример с Болсонару, который его якобы "вдохновляет".

Как писал OBOZREVATEL, недавно Путина высмеяли из-за личной жизни, сравнив его с Зеленским, Трампом и Макроном, у которых "нет проблем".

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