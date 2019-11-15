В Украине появится омбудсмен по вопросам информации: значит ли это появление цензуры

Эксперт Института постинформационного общества, эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин в прямом эфире на ObozTV прокомментировал появление обмудсмена по информаиции.

"Такая же истерика была вокруг сообщения о том, что в Украине появится министерство информационной политики в конце 2014 года. Все говорили, что тогда появятся люди, которые всех журналистов будут загонять под ноготь. Мы это уже проходили. Я не вижу проблем в этих новостях. Но есть один аспект, который мы давно обсуждаем. Да, действительно, есть определенные ситуации, когда нарушение прав на репутацию или прав граждан не дает возможности осуществлять защиту этих прав в нормальном режиме. Вы помните, что 2014-2015 годах распространялись российские кампании относительно дискредитации внутренне перемещенных лиц. Это были откровенные фейки, которые вредили как гражданам Украины, так и государству", - отметил эксперт.

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