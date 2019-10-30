Бойцы "Азова" остаются на своих позициях в Золотом

Добровольцы из числа ветеранов полка "Азов" остаются в Золотом Луганской области, где 29 октября прошло разведение сил.

Об этом заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, передают "Новости Донбасса".

"Для ребят ничего абсолютно не изменилось. Они обещали стоять там, защищать территорию и людей — украинских, в первую очередь людей, если армия покинет свои позиции. Они остаются там", — сказал он.

Лидер националистической партии подчеркнул, что у его соратников в Золотом "есть, чем защищаться и чем защищать людей".

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе перед разведением войск. Там он поскандалил с одним из ветеранов, который выступил против такого шага.

Позже в сети появилось полное видео нашумевшего разговора Зеленского с добровольцами. На кадрах видно, как глава государства требовал от них вывезти из Золотого оружие.

29 октября на Донбассе все же началось разведение войск у этого населенного пункта. Это подтвердили в штабе ООС и российские террористы "ЛНР".

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