ПОРЕБРИК: Американцы все плохие - новая серия пропаганды РФ

Сеть взорвал ролик, на котором маленькая девочка из России обвиняет США во всех грехах – убийствах и провокациях.

Кадры были опубликованы в Twitter. Девочка говорит о том, что США хотят захватить весь мир, а американцы портят всех людей.

"Американцы все плохие! Всех провоцируют, успевают всем помешать. К тем заехали, к этим заехали, да что ж такое! Постоянно всем мешают, постоянно всем войны делают. И хотят напасть на Россию. Они провоцируют израильтян, чтобы те убивали детей бедных. В Россию тоже эти американцы налезли, что им неймется", – голосит ребенок.

"Когда родители все время смотрят "Россия-24" с ребенком происходит вот это. Думайте, что смотрите дома по ТВ, ибо дети всю инфу воспринимают за "чистую монету", – прокомментировали видео в сети.

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