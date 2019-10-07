Спикер ''Правого сектора'' до сих пор остается гражданином РФ

Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский прокомментировал, что он до сих пор остается гражданином Российской Федерации.

Он заявил, что Порошенко всем солгал, когда обещал, что даст украинское гражданство всем, кто воевал.

"Я родился в Москве, и жил в Крыму с 1993 года, а с первого дня существования "Правого сектора", я являюсь спикером этой организации. Украинского паспорта я до сих пор не имею, потому что Порошенко нас всех обманул. Он в первый год своего правления с трибуны Верховной Рады сказал, что он предоставит украинское гражданство всем, кто воевал. Я, условно говоря, не воевал, но я был волонтером фронта. Теперь мы видим заявления Зеленского, который обещает дать гражданство всем, кто воевал, был волонтером фронта и тем, кого преследует РФ. Ну вот я был волонтером фронта, против меня заведены дела в РФ, и вот я буду через несколько дней подавать документы. Будем ждать, Зеленский обещал, то есть прогресс уже есть ", - заявил спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский.

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