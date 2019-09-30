Как не повторять ошибки своих родителей: психолог

Семейный психолог Оксана Сашенко рассказала об основных правилах пвединкы родителей с детьми для того, чтобы дети чувствовали себя полноценными людьми.

Психолог отметила, что самое главное правило - это любовь. Ведь, по ее мнению, если ребенок воспитывается в любви, то не будет жестких наказаниям, не будет травли и умышленных образ. Сашенко заявила, что, к сожалению, никто не учит украинский, как стать хорошими родителями, поэтому часто они подсознательно переносят опыт общения со своими родителями на своих детей.

Это, по ее словам, случается часто даже тогда, когда человек повторяет себе, что никогда не будет относиться к своим детям, так как ее родители относились к ней.

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