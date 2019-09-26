ПОРЕБРИК: Сергей Лавров заговорил о войне РФ с НАТО

Россия не намерена начинать войну против НАТО, но отношения с Альянсом могут быть испорчены.

Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подтвердил, что причиной обострения, к примеру, может стать вступление Грузии в НАТО без Абхазии и Южной Осетии.

"Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны", - сказал он.

По его словам, в НАТО есть много стран, которые развивают нормальные добрососедские отношения с Россией.

"Но когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом — мы внутри альянса объявлены врагом — и затруднить развитие нашей страны. Это попытка навязать нам порядки, которые основаны на тех самых правилах, каковые Запад продвигает вместо международного права", – резюмировал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны России Сергей Шойгу отверг возможность полномасштабной войны с Украиной.

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