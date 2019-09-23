Военный призыв нужен для обеспечения резервов: генерал-майор ВСУ

Генерал-майор запаса ВСУ Владимир Гаврилов прокомментировал военный призыв 2019 года. Он пояснил, кого и как будут набирать.

Генерал заявил, что то, будет ли вся украинская армия контрактной - это чисто политическое решение. Покачто, по словам военного, большая часть армии является контрактной, но все же добирается определенное количество военных и по призыву. Однако призывники не приобщаются к проведению военной операции на востоке Украины. Призыв может быть важным с точки зрения создания резервов.

По словам генерала, как правило, при возникновении глобального большого военного конфликта в первые его месяцы погибают лучшие. И пополнять эти потери, по словам военного, нужно из каких-то резервов. Если общество не готово к этому, если нет ребят, которые хотя бы год-полтора прослужили в вооруженных силах, то это может привести к большим проблемам, пояснил генерал-майор.

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