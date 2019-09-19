21 сентября – турнир WWFC 15 в Киеве

21 сентября в столице Украины во Дворце Спорта пройдет турнир по смешанным видам боевых искусств WWFC 15.

Владимир Тесля, президент лиги WWFC 15, и Денис Перч, вице-президент лиги WWFC 15, рассказали, что уже в эту субботу киевлян и гостей столицы ожидает 14 поединков бойцов, работающих в стиле смешанных боевых искусств, из них 4 титульных поединка.

По мнению Владимира, большие ожидания касаются поединка с участием Светланы Гоцик. Светлана, по словам президента лиги, год назад проиграла своей сопернице Магдалене, и все фанаты жаждут реванша.

Но главным событием, по его мнению, будет бой с участием Сергея Гузева, который будет защищать свой титул в столичном Дворце Спорта.

Сенсации, по словам Дениса Перча, могут произойти в любом поединке, поскольку пары сформированы очень интересно, и это может быть самый интересный турнир за всю историю проведения подобных мероприятий в Украине.

Отдельно он отметил Кирилла Горобця, поскольку этот боец всегда готовит соперникам сюрпризы во время поединков в клетке. Также отдельного внимания, по мнению вице-президента, заслуживают бои с участием братьев Асхабовых, и, конечно, зрителей ждет принципиальный поединок между Гузевым и его оппонентом из Польши.

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