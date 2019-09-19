ПОРЕБРИК: Украинцам угрожают ссылкой из-за Бандеры

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что России не нужна Украина, где Степан Бандера является героем.

Вместе с тем, он не исключил полной оккупации страны при условии ссылки всех патриотов на Дальний Восток.

Неадекватными намерениями скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пусть никто не надеется, что мы захотим всю Украину. Мы уже знаем, какую Украину мы не хотим. Мы не хотим Украины, где живут бандеровцы, которые считают, что Бандера – это и есть герой на все времена! Нас от этого рвет!" – взорвался едкими возмущениями Затулин.

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