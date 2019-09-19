Депутаты-кнопкодавы не хотят сложить мандаты за нарушение

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук, которая попалась на кнопкодавстве, заявила, что отказывается сложить мандат, несмотря на то, что подписывала меморандум перед выборами.

Свою позицию выразила она на заседании регламентного комитета, видео с которого опубликовала журналистка Татьяна Николаенко в Facebook.

Так, председатель комитета, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка спросил Копанчук, подписывала ли она 26 июня "Меморандум об ответственности народного депутата от партии "Слуга народа", как все кандидаты от этой политсилы.

"Да. Меморандум мы подписывали. Содержание нам знакомо. Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет", – оправдалась она.

Синютка в свою очередь напомнил, что в меморандуме есть пункт о сложении мандата за кнопкодавство.

"Вы готовы сложить мандат?" – спросил Синютка.

"Содержание меморандума – еще раз подчеркну – о намерениях. Меморандум не несет юридических последствий", – заверила она.

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