ПОРЕБРИК: Шаман продолжает поход на Москву с целью изгнания Путина

Российский Шаман из Якутии Александр Габышев, который пешком идет в Москву, чтобы изгнать дьявола-Путина из Кремля на днях пришел в столицу Бурятии Улан-Удэ.

Приход шамана закончился массовыми протестами против власти РФ, которые продолжились даже после того, как шаман ушел из города в направлении Иркутска. В самом Улан-Удэ митинг продолжался три дня. Поклонники шамана собрались на центральной площади Советов.

Были сообщения, что в городе глушили сотовую связь, власть сгоняла автозаки и ОМОН на цетральные улицы, а ночью происходили столкновения и аресты. Также сообщалось, что председатель Бурятии выехал с территории республики.

А вот глава Буддистской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев заявил о "трусисти руководителей республики".

Ситуация в республике перешла в сугубо политическое русло, что подтверждается продолжением протестов даже после того, как шаман покинул Улан-Удэ.

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