ПОРЕБРИК: Путин тупо пошутил о пожарах

Президент России Владимир Путин нарвался на критику сети, попытавшись пошутить о лесных пожарах в стране.

Так, российский пропагандист, модератор пленарной сессии Восточного экономического форума-2019 Сергей Брилев во время обсуждения изменений климата заявил, что является грибником и привел пример из своей жизни. Соответсвующее видео на странице в Twitter опубликовало RT.

"Я грибник, я последние два года до 20 октября грибы собираю. Такого никогда не было, и в этом, ясно, ничего хорошего нет", – сказал он.

"Не вы леса поджигаете там, а?" – поинтересовался президент. "Нет-нет. Я только в Подмосковье", – ответил на это пропагандист.

"Тупые шутки тупого деда", "Как искрометен его юмор", "Ничего, что Сибирь горит. Зато пошутить можно", "Ой, умора. Как мы хохочем в Кремле" – ответили в сети.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!