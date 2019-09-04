Непонятные аварии на МКС: что на самом деле случилось в космосе

Год назад на российском "Союзе", который был пришвартован к МКС произошла непонятная авария.

Официальные источники сообщали, что утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) произошла из-за возникшего еще на Земле производственного брака на борту корабля "Союз МС-09", пристыкованного к ней. Инцидент произошел в ночь на 30 июня, сначала о нем сообщили американские СМИ, а затем информацию подтвердил глава "Роскосмоса".

Расследование продолжается по сегодняшний день, и до сих пор так и не известно, что стало причиной образования отверстия и разгерметизации.

Странные вещи продолжают происходить. Россияне отправили в космос своего робота Федю и не могли завезти его после того, как доставили на МКС.

Также недавно были сообщения о проблемах с давлением на МКС. На этот раз уровень давления стал слишком высоким.

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