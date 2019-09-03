Поребрик News: Путин снова оконфузился в соцсетях

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Иркутскую область в понедельник, 2 сентября, пообщался с жителями пострадавшего от наводнения Тулуна.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter.

Одна из жительниц, которую в сети сочли подставной, пожаловалась главе государства, что люди начали уезжать из города из-за отсутствия инфраструктуры и разрушенного жилья.

"Будут строить столько, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали. Всех! Пока вопрос с жильем не будет решен, режим чрезвычайной ситуации будет продолжен", – заверил в ответ Путин.

Пользователи отреагировали на очередные обещания президента. "Путин уедет и будет всё по-прежнему", "Смешно", "Кому он это говорит, охранникам своим?", "Бедные жители Тулуна. Сначала наводнение, теперь Путин", "Он в Челябинске уже обещал всех из аварийного дома расселить", "В своей стране наведи порядок и не лезь в другие страны", "Были ли там рыбаки и мороженщица?" – написали в комментариях.

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