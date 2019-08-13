Названы новые жесткие правила для получения грин-карты США

Легальным мигрантам в США, которые получают социальную помощь, будет сложнее оформить грин-карту, позволяющую постоянное пребывание в стране.

Как пишет "Голос Америки", изменения касаются иммигрантов, пользующихся программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и другими видами соцпомощи.

Это следует из проекта постановления министерства национальной безопасности США о лицах, находящихся на содержании государства, обнародованного 12 августа. Правила вступят в силу в середине октября.

Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами – такими как образование, семейный доход и состояние здоровья.

"Новые правила – одна из самых агрессивных инициатив администрации, направленных на ограничение легальной иммиграции", – отметили журналисты.

Изменения в законодательстве реформируют иммиграционную систему таким образом, чтобы наибольшее внимание уделялось профессиональным навыкам иммигрантов, а не воссоединению семей.

Исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции Кен Кучинелли заявил, что изменение правил соответствует иммиграционному порядку президента Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США потребовали практически у всех, кто обращается за получением въездной визы в страну, информацию об их страницах в социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов.

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