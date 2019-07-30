Как ''слуги народа'' законодателями стали: тренинг в Трускавце

В курортном городе Трускавец 29 июля начался тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, тимбилдинг проходит в пятизвездочном отеле "Риксос Прикарпатье".

Будущие парламентарии будут учиться у профессоров Киевской школы экономики целую неделю с 8:30 до 21:30. Стоимость такого интенсива не раскрывается, но ее обещали предоставить в финансовом отчете партии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Организаторы школы для будущих нардепов рассказали, что около 5% победителей выборов по личным причинам отказались от участия в этом тренинге.

Стало также известно, что "слуг народа" разделят на прототипы комитетов в будущей Верховной Раде, их также научат готовить реобходимые документы по законопроектам.

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