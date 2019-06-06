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'' Ющенко – так! '': третьему президенту Украины объявили подозрение из-за Януковича

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Третьему президенту Украины Виктору Ющенко объявили подозрение в деле о незаконном завладении резиденцией в Межигорье, которая позже стала имением его преемника Виктора Януковича.

Об этом в своем Telegram-канале написал внефракционный народный депутат Сергей Лещенко.

По его данным, подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

"Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ГУД в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия "Надра України", а оно вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай", – заявил Лещенко.

Он также отметил, что подозрение уже было отправлено Ющенко по почте.

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