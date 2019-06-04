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Вакарчук рассказал, каким он видит формат переговоров с Россией

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Украина должна и дальше вести переговоры с Россией в минском и нормандском формате, чтобы вернуть в свой состав оккупированный Донбасс. Такое заявление сделал музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 3 июня.

"Я считаю, что разговаривать нужно всегда. И переговоры, разговоры, обмен позициями они нужны. Потому что если вы не разговариваете, тогда ничто не двигается с места. Но переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате", –​​ отметил он.

При этом Вакарчук подчеркнул, что телефонные разговоры или обмен мнениями может пойти на пользу, однако официальный формат переговоров менять не стоит.

"Нормандский и минский формат – очень важные с двух точек зрения. Во- первых, они дают возможность проводить открытые переговоры. Когда у вас есть партнеры с мировым именем, вам намного легче открыто отстаивать свою позицию Вторая причина – практичная. К этим двум форматам привязаны санкции России", пояснил он.

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