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VOLGA: FUNK в гостях у Бурчук Live

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Гости программы Ольга Лукачева и VOLGA: FUNK, которым в этом месяце исполняется три года, подарили зрителям Бурчук Live солнечную и жизнерадостную музыку в силе фанк. В составе группы 13 музыкантов, лучших профессионалов страны, которые играют в командах совершенно разных направлений – от рок-музыки до хип-хопа, а также приглашены известные артисты, вместе выполняют упорный, честный, настоящий фанк.

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Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Ольга Лукачева
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