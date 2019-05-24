Процесс пошел: в Украине опять началась избирательная кампания

В пятницу, 24 мая, в Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля 2019 года.

Так, согласно украинскому законодательству, она начинается на следующий день после опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Указ №303/2019 президента Владимира Зеленского вступил в силу 23 мая.

Согласно ст. 16 закона о выборах народных депутатов Украины, внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования указапрезидента о досрочном прекращении полномочий парламента.

Согласно ст. 107 закона, предписывающей особенности подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов, выдвижение кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады или решения Центральной избирательной комиссии о назначении выборов и заканчивается за сорок дней до дня голосования (11 июня).

Представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента или решения ЦИК и заканчивается за 30 дней до дня голосования (21 июня). Регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за 25 дней до дня голосования (26 июня).

При проведении повторных, промежуточных и внеочередных выборов депутатов декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, кандидатами в депутаты не подается.

ЦИК не позже чем на второй день после начала избирательного процесса публикует перечень одномандатных округов с указанием их номеров, границ и центров в СМИ, а не позже чем за 40 дней до дня выборов (11 июня) обнародует на своем официальном сайте информацию об их информационном обеспечении.

Согласно ст. 107 закона о парламентских выборах, не позднее чем за 19 дней (2 июля) до дня голосования должны быть образованы специальные избирательные участки. Окружные избирательные комиссии образуются не позднее чем за 50 дней до дня голосования (1 июня) по представлениям, которые подаются в ЦИК не позднее чем за 53 дня до дня голосования (29 мая). Участковые избирательные комиссии образуются не позднее чем за 15 дней до дня голосования (6 июля).

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