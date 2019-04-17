''Это затронуло Россию и российские интересы'' – Захарова созналась во вмешательстве во внутренние дела Украины

Скандальный спикер МИД России Мария Захарова возмутилась из-за того, что тысячи переселенцев после войны, развязанной ее страной на Донбассе, якобы ринулись искать спасения на территории страны-агрессора.

Поэтому, подчеркнула она, россияне не должны терять интереса к тому, чем закончатся выборы президента в Украине, в целях своей же безопасности. Циничное заявление Захаровой прозвучало в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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