''Это затронуло Россию и российские интересы'' – Захарова созналась во вмешательстве во внутренние дела Украины

''Это затронуло Россию и российские интересы'' – Захарова созналась во вмешательстве во внутренние дела Украины303Читать материал на украинском
Скандальный спикер МИД России Мария Захарова возмутилась из-за того, что тысячи переселенцев после войны, развязанной ее страной на Донбассе, якобы ринулись искать спасения на территории страны-агрессора.
Поэтому, подчеркнула она, россияне не должны терять интереса к тому, чем закончатся выборы президента в Украине, в целях своей же безопасности. Циничное заявление Захаровой прозвучало в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.