''Дружбе'' – конец: Беларусь и РФ обменялись острыми заявлениями

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Минска с санкциями.

Такое заявление он сделал на совещании с экономическим блоком правительства, передает БЕЛТА. По его словам, Россия, которая является основным торговым партнером Беларуси, вводит все больше санкций против Минска.

"Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников", — гневно отметил Лукашенко.

Лукашенко разрешил при необходимости закрыть на ремонт нефтепроводы с российской нефтью. Закрытие трубы на ремонт приведет к полной остановке Мозырского НПЗ и миллионым убыткам. Одна только угроза Лукашенко перекрыть нефтепровод "Дружба" обрушили акции Сафмар на 5 %.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!