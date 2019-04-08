8 апреля Поребрик News: в РПЦ появился новый епископ - полковник ракетных войск

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) продолжает ставить эксперименты над церковью: на днях епископом Клинским он назначил полковника ракетных войск Сергея Привалова, который даже не принял монашеский постриг. Говорят, все решили сделать в один день; и в монахи полковника постричь, и в епископы возвести. Пользователи интернета уже нарекли нового священника РПЦ - Епископ Ракетный

До сих пор подполковник Привалов возглавлял Синодальный отдел по связям с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Иначе говоря, был главным ответственным по связям с силовиками. По своей сути, это должность административная, но, как видно, этому направлению решено придать особые духовные измерение и вес - ответственный по связям с силовиками теперь должен быть не каким-то там церковным бюрократом, а целым епископом.

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