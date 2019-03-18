В Мексике нашли доказательства существования пришельцев

В столице Мексики, города Мехико, который был столицей ацтекской империи с XIV века до 1521 года и называлось Теночтитлан, новый археологический бум. Исследователи находят десятки тысяч древних украшений и предметов быта, на которых изображены рисунки, напоминающие НЛО в современной массовой культуре и фигуры, подобные тем, которые изображаются в фантастических фильмах.

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