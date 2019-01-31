Забери у бабушки паспорт: психолог объяснила феномен избирательной активности пожилых людей

Психолог Влада Березянская отметила, что активное участие пожилых людей в выборах объясняется их дефицитом социальной жизни, а выборы это возможность не только почувствовать свое влияние на жизнь страны, но и встретить соседей и поговорить с теми, кто имеет подобное мнение о действительности.

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