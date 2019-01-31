МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Забери у бабушки паспорт: психолог объяснила феномен избирательной активности пожилых людей

188Читать материал на украинском

Психолог Влада Березянская отметила, что активное участие пожилых людей в выборах объясняется их дефицитом социальной жизни, а выборы это возможность не только почувствовать свое влияние на жизнь страны, но и встретить соседей и поговорить с теми, кто имеет подобное мнение о действительности.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Влада Березянская

Новости

Все новости