Он что-то знал: самый богатый человек планеты разводится, когда ученые разгадали секрет моногамии

Странное совпадение: самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается от 137 до 150 млрд долларов расстается. Западные журналисты считают, что его жена, Маккензи Безос, может получить после развода $ 69 млрд. И все это происходит на фоне сообщений, что ученые разгадали секрет супружеской верности.