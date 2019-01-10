Степан Бандера для поляков, как Джордж Вашингтон для англичан

Выбор национальных героев для разных народов - дело непростое. В Монголии стоит памятник Чингизхану, который мало приятен народам Средней Азии и Восточной Европы, именем Джорджа Вашингтона называют города, а с его портретом печатают деньги, которые должны вызывать у англичан как минимум аллергию. А что делать со Степаном Бандерой - украинцы почему-то должны только с оглядкой на соседей.