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6 ноября • обновлено в 19:33
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ

70 Читать материал на украинском

Шестьдесят нападений на медийщиков с начала года зафиксировал Национальный союз журналистов Украины.

Среди них – одно убийство.

Кроме того, эксперты различных организаций фиксируют случаи травли журналистов в интернете. А еще - отсутствие эффективного расследования давления на медиа.

Отдельно вспоминают о сложном положении журналистов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в аннексированном Россией Крыму.

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