ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Атмосфера в Укране изменилась. Жизнь стала более европейской - посол

365

Атмосфера в Укране изменилась. Жизнь стала более европейской - посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда и Анатолий Максюта – председатель правления Института общественно-экономических исследований, экс-первый заместитель министра финансов, экс-первый заместитель министра экономического развития говорили о трудовой миграции, сотрудничестве с международными институтами и вступлении в ЕС и НАТО.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Евроинтеграторы" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ПоповаТатьяна Попова
Тема
Евроинтеграторы
Персона
Мария Криштина Серпа ди Алмейда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости