Александр Холод: корректное использование быстрых займов, формирует качественную кредитную историю

До 40 миллиардов гривен, по неофициальным данным, вращается в сфере микрокредитов, ежегодно.

Об этом, в рамках совместного спецпроекта "ШвидкоГроші" и Obozrevatel, в студии "THEGUEST" рассказал Александр Холод, директор "ШвидкоГроші". Во время эфира, также поднимались темы микрокредитования в Украине, качества предоставления услуг, секретов эффективного использования займа и правильного возврата денег.

Александр Холод рассказал, что за последние 5 лет "портрет" заемщика стал более "молодым". Их клиенты более интернет-ориентированные, из-за этого сейчас на пике популярности онлайн-кредиты, которые оформляются по форме с сайта.

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