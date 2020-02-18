Активность боевиков – это давление на Зеленского: Олег Жданов

Военный эксперт Олег Жданов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал обострение боевых действий на Донбассе и активизацию российских оккупационных войск в регионе.

"Я бы связал это с инициативой президента Зеленского относительно трехстороннего контроля государственной границы между Украиной и Россией. Российская Федерация еще раз показала, что ей мир вообще не нужен и никакого вмешательства в охрану границы с других сторон, будь то ОБСЕ, будь то Украина, быть не может. И участок выбрали такой, где была тишина, чтобы еще раз напомнить, что никаких гарантий по выполнению той стороной договоренностей нет", - заявил Жданов.

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