Новые станции метро в Киеве

Наполную мощность ведутся работы между станциями "Сырец" и будущей "Мостицкой" на Виноградаре. Вскоре здесь запустят щит для строительства тоннеля, который, в отличие от всех других станций украинского метрополитена, будет двухъярусным,

"Это связано с транспортной инфраструктурой ограничения пути метрополитена. Ограниченная дистанция, которая не дает возможность сделать параллельным, и поэтому мы будем переходить к вертикальной двухъярусной прокладке путей", - говорит председатель КГГА Виталий Кличко.

Начать строительство тоннеля глубиной 18 метров планируют осенью. Пока же на соответствующей территории уже выполнили работы по выносу коммуникаций и укрепляют стены в грунте. Для того, чтобы рабочие безопасно работали под землей.

"Там, где мы с вами находимся, будет монтажная щитовая камера, где будет смонтирован механизированный комплекс, который будет выполнять работы закрытым способом со станции Мостицкая до станции" Сырец"", - отметил главный инженер проекта Евгений Шатайкин.

В общем, КГГА в планирует открыть две станции на Виноградаре – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Примерный пассажиропоток на них будет составлять 34 тыс. человек в час. На строительство обоих понадобится более 6 млрд грн городского бюджета. Глава КГГА отметил, что работы идут по плану.

"Работы идут по графику. И я убежден, что в 2021 году наша задача уже открыть 2 станции метрополитена на Виноградарь. Чего ждут жители Виноградаря долгое время и это является одним из найприоритетних инфраструктурных объектов", - отметил Виталий Кличко.

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